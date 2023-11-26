Το κάστρο «Schloss Stuppach» που βρίσκεται στη πανέμορφη πόλη Gloggnitz της Αυστρίας με ιστορία 9 αιώνων και με εμβληματικές προσωπικότητες να έχουν μοιραστεί ιστορικές στιγμές στους μεγαλοπρεπείς χώρους του, όπως ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ο Ναπολέων Βοναπάρτης, ο Πάπας Πίος ΣΤ' και η πριγκίπισσα Ιζαμπέλα φον Βουρβόν-Πάρμα βγαίνει σε δημοπρασία.

Είναι χτισμένο το 1130 και είναι ένα από τα λιγοστά κάστρα στην Κάτω Αυστρία που παραμένει σε ιδιωτικά χέρια. Αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Μότσαρτ όταν ο κόμης Φραντς φον Βάλσεγκ, ο ιδιοκτήτης του κτήματος, ανέθεσε στον συνθέτη να γράψει το τελευταίο του έργο, το περίφημο «Ρέκβιεμ» ως φόρο τιμής στην εκλιπούσα σύζυγό του, Άννα κόμισσα φον Βάλσεγκ, η οποία απεβίωσε στο κάστρο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 1791.

Δυστυχώς, ο Μότσαρτ πέθανε την ίδια χρονιά σε ηλικία 35 ετών αφήνοντας το έργο ημιτελές. Το «Ρέκβιεμ» ολοκληρώθηκε από άλλον συνθέτη το 1792 και φυλασσόταν στο «Schloss Stuppach» μέχρι το 1830 που μεταφέρθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας.

Το αρχοντικό των 50 δωματίων έχει υποβληθεί σε διάφορες αναδιαμορφώσεις τόσο τον 15ο όσο και τον 17ο αιώνα.

Σήμερα εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους με συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια, κινηματογράφο, βιβλιοθήκη, έναν μεγάλο χώρο για ψυχαγωγία καθώς και μοναδικά στοιχεία του παρελθόντος, όπως ένα παρεκκλήσι και ένα μπουντρούμι. Περιβάλλεται από περίτεχνους κήπους και δέντρα σε 3,7 στρέμματα γης.

Η δημοπρασία για το «τελευταίο κάστρο του Μότσαρτ» θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα από την Αustria Sotheby's International Realty και την Concierge Auctions. Οι προσφορές θα ξεκινήσουν την 1η Δεκεμβρίου ενώ στο παρελθόν είχε καταχωρηθεί προς πώληση για 13,127 εκατ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

