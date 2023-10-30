Η Ρωσία είναι «έτοιμη για συνομιλίες» σχετικά με τη μετά τη σύγκρουση εποχή στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου σε στρατιωτικό φόρουμ στο Πεκίνο σήμερα το πρωί, μεταδίδει το Sky News.

Μιλώντας στο φόρουμ Xiangshan, τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση της στρατιωτικής διπλωματίας της Κίνας, ο Σόιγκου πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι επίσης έτοιμη για συνομιλίες για «περαιτέρω συνύπαρξη» με τη Δύση, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Δύση επιδιώκει να επεκτείνει πιθανώς τη σύγκρουση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Σε περίπτωση που δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες, παραμένουμε έτοιμοι για πολιτικές συζητήσεις σε ρεαλιστική βάση, τόσο για τη μετά τη σύγκρουση επίλυση της ουκρανικής κρίσης όσο και για την περαιτέρω συνύπαρξη με τη Δύση συνολικά», είπε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.