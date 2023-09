Μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν τη χρήση όπλων διασποράς στη Μιανμάρ Κόσμος 06:11, 01.09.2023 linkedin

«Η παραγωγή και η χρήση όπλων διασποράς από τη Μιανμάρ είναι εξαιρετικά ανησυχητική καθώς αυτά τα όπλα, που δεν κάνουν διακρίσεις, σκοτώνουν κυρίως άμαχους», υπογράμμισε ερευνητής του Παρατηρητηρίου Όπλων Διασποράς