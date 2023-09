Ρωσία: Ο δήμαρχος της Μόσχας θέλει ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας Κόσμος 05:14, 01.09.2023 linkedin

«Φέτος έχουμε κάνει πολλά για να προστατεύσουμε τη Μόσχα από drones και απόπειρες τρομοκρατικών ενεργειών» ανέφερε ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν