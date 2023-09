Η Μπουρκίνα Φάσο συζητά με τη Ρωσία διμερή στρατιωτική συνεργασία Κόσμος 06:07, 01.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συνομιλίες ρωσικής αντιπροσωπείας με τον μεταβατικό πρόεδρο της Μπουρκίνα Φάσο ιδίως για την ενδεχόμενη στρατιωτική συνεργασία των δύο κρατών