Μέτρα για μείωση της νόμιμης μετανάστευσης από τη βρετανική κυβέρνηση

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Ένα σχέδιο πέντε σημείων παρουσίασε η βρετανική κυβέρνηση με σκοπό να μειώσει τη νόμιμη μετανάστευση προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σχέδιο έρχεται ως αντίδραση στις πιέσεις από την πιο συντηρητική πτέρυγα του κυβερνώντος κόμματος μετά από τα στοιχεία που έδειξαν ρεκόρ καθαρών αφίξεων μεταναστών στη χώρα το 2022, συγκεκριμένα 745.000.

Ακολουθεί επίσης την απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο του κυβερνητικού σχεδίου για άμεση απέλαση στη Ρουάντα μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν μέσω παράνομων οδών στο βρετανικό έδαφος, ώστε να υποβάλλουν αίτηση ασύλου στην αφρικανική χώρα.

Τα πέντε μέτρα είναι τα εξής: οι ξένοι εργαζόμενοι στον τομέα της κοινωνικής περίθαλψης δε θα δικαιούνται να φέρνουν στη Βρετανία εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, δηλαδή συζύγους και τέκνα - οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι που δικαιούνται να έρχονται στη Βρετανία για δουλειά θα πρέπει να έχουν μικτό ετήσιο μισθό τουλάχιστον 38.700 λιρών αντί των 26.000 που ισχύει σήμερα - αλλαγές στη λίστα επαγγελμάτων με ελλείψεις εργατικού δυναμικού και κατάργηση της δυνατότητας των εργοδοτών σε αυτούς τους τομείς να προσφέρουν απολαβές μειωμένες κατά 20% - αύξηση του κατώτερου ορίου μικτού ετήσιου μισθού για την έκδοση οικογενειακής βίζας επίσης σε 38.700 λίρες - εξέταση αλλαγών στο δικαίωμα ξένων αποφοίτων βρετανικών πανεπιστημίων να παραμένουν στη χώρα για εργασία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι που παρουσίασε τα μέτρα στη Βουλή των Κοινοτήτων, αν οι αλλαγές ίσχυαν πέρυσι θα απαγορευόταν η είσοδος στη χώρα σε 300.000 μετανάστες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.