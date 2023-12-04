Νικαράγουα: Η κυβέρνηση Ορτέγα ανακαλεί τον πρεσβευτή της στην Αργεντινή

Η Νικαράγουα ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση του πρεσβευτή της στην Αργεντινή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για «επανειλημμένες δηλώσεις» του εκλεγμένου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι σε βάρος της κυβέρνησης του Ντανιέλ Ορτέγα.

Το επιτελείο του Χαβιέρ Μιλέι γνωστοποίησε πως στη λίστα των προσκεκλημένων για την τελετή ορκωμοσίας στο Μπουένος Άιρες δεν έχουν συμπεριληφθεί οι πρόεδροι της Νικαράγουας, της Κούβας, της Βενεζουέλας και του Ιράν.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αργεντινής έχει δηλώσει πως δεν θέλει να έχει καμιά σχέση «με κομμουνιστές».

Η ανάκληση του πρεσβευτή Κάρλος Μιδένσε τίθεται αμέσως σε ισχύ, προτού αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αργεντινής στις 10 Δεκεμβρίου, αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών της Νικαράγουας Ντένις Μονκάδα σε σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο πρόεδρος της Νικαράγουας Ντανιέλ Ορτέγα επανεξελέγη τον Νοέμβριο του 2021 για τέταρτη διαδοχική θητεία, χωρίς ουσιαστικά να έχει αντίπαλο, αφού οι σημαντικότεροι ηγέτες της αντιπολίτευσης είναι είτε εξόριστοι είτε φυλακισμένοι. Είχε χαρακτηρίσει «απόπειρα πραξικοπήματος» τις διαδηλώσεις εναντίον του το 2018, η βίαιη καταστολή των οποίων στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 350 ανθρώπους.

Την τελευταία τετραετία, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει πολυάριθμες κυρώσεις σε βάρος της Νικαράγουας, επικαλούμενες κυρίως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

