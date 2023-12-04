Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν θα βρίσκεται την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του 'Αντονι Μπλίνκεν, μετέδωσε ο ανταποκριτής του CNN Turk στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Τούρκος υπουργός θα μεταβεί στις ΗΠΑ ως μέλος της Ομάδας Επαφής για τη Γάζα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο σχήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

