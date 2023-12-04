Guardian: Χάκερς στο σύστημα βρετανικού πυρηνικού σταθμού

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Χάκερς που συνδέονται με τη Ρωσία και την Κίνα απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα του πιο «επικίνδυνου» πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, αποκαλύπτει μετά από εκτενή έρευνα η εφημερίδα Guardian.

Σημειώνει επίσης πως ανώτερα στελέχη της πυρηνικής μονάδας του Sellafield, στην κομητεία Κάμπρια της ΒΔ Αγγλίας, έχουν προσπαθήσει να συγκαλύψουν το γεγονός.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι αρχές δεν γνωρίζουν ακριβώς πότε έγινε η κυβερνοεπίθεση, αλλά πηγές της εφημερίδας αναφέρουν πως παραβιάσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων με κακόβουλο λογισμικό ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά το 2015.

Επίσης, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν τα συστήματα του Sellafield έχουν απαλλαγεί πλήρως από το λογισμικό.

Πιστεύεται ότι είναι πιθανό οι χάκερς να απέκτησαν πρόσβαση στα πιο απόρρητα στοιχεία του Sellafield, κάτι που σημαίνει πως ενδεχομένως υπονομεύθηκαν ευαίσθητες δραστηριότητες όπως η μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων, η παρακολούθηση διαρροών επικίνδυνων υλικών και η επιτήρηση του χώρου για πυρκαγιές.

Η μονάδα στο Sellafield διαθέτει τις μεγαλύτερες ποσότητες πλουτωνίου στον κόσμο και παράλληλα συνιστά χώρο εναπόθεσης πυρηνικών αποβλήτων από οπλικά προγράμματα και δεκαετίες παραγωγής ατομικής ενέργειας.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, οι κυβερνοεπιθέσεις και η κατασκοπεία στον κυβερνοχώρο συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων κινδύνων για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο επίσημο Μητρώο Εθνικών Κινδύνων της βρετανικής κυβέρνησης.

