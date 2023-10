Μεταναστευτικό: Οι ΗΠΑ ξαναρχίζουν απευθείας επαναπροωθήσεις στη Βενεζουέλα Κόσμος 02:15, 06.10.2023 linkedin

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι το Καράκας αποδέχθηκε τον επαναπατρισμό υπηκόων της Βενεζουέλας που θα επαναπροωθούνται.