Ρουμανία: Τουρκικό φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σε νάρκη στη Μαύρη Θάλασσα και υπέστη ζημιά περιορισμένης έκτασης Κόσμος 01:13, 06.10.2023 linkedin

Το πλήρωμα είναι ασφαλές - Το πλοίο αγκυροβόλησε προκειμένου να αξιολογηθεί η ζημιά που υπέστη και συνέχισε το ταξίδι του τρεις ώρες αργότερα