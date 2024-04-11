Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την αναστολή των πτήσεών της από και προς την Τεχεράνη, πιθανόν ως σήμερα, «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

«Παρακολουθούμε μόνιμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις αρχές», αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

