Μετακίνηση των αμάχων στα σύνορα με την Αίγυπτο θέλει το Ισραήλ στη Ράφα

Ενόψει της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προτείνει ο πληθυσμός της πόλης και οι πάνω από ένα εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένοι που κατέφυγαν εκεί για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες να μεταφερθούν σε καταυλισμούς σκηνών σε άλλες περιοχές πάνω στα σύνορα του παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο, κατά χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Πηγές της εφημερίδας στην αιγυπτιακή κυβέρνηση εξήγησαν ότι η ισραηλινή πρόταση προβλέπει τη δημιουργία 15 καταυλισμών, ο καθένας από τους οποίους θα αποτελείται από περίπου 25.000 σκηνές, στο νοτιοδυτικό τμήμα του μικρού, πολιορκημένου θυλάκου. Το Ισραήλ πρότεινε ακόμη η Αίγυπτος να αναλάβει το στήσιμο των καταυλισμών και νοσοκομείων εκστρατείας.

Στη Ράφα, πόλη περίπου 270.000 κατοίκων προπολεμικά, έχουν στοιβαχτεί κάπου 1,4 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένοι —ή με άλλα λόγια ο μισός και πλέον πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας—, σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Κατά τις πληροφορίες της Τζέρναλ, η πρόταση υποβλήθηκε στο Κάιρο προ ημερών.

Το Ισραήλ —το σχέδιο του οποίου να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα επικρίνεται ολοένα πιο έντονα σε διεθνές επίπεδο— θέλει υπηρεσίες του ΟΗΕ να βοηθήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων.

Αλλά «δεν θα γίνουμε μέρος στον εξαναγκαστικό εκτοπισμό» των Παλαιστινίων, αντέταξε χθες στη Νέα Υόρκη ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες, προσθέτοντας πως «ως έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει καμιά τοποθεσία που να είναι επί του παρόντος ασφαλής» στον παλαιστινιακό θύλακο.

