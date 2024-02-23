Δανία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία ασφαλείας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν υπέγραψαν σήμερα μια διμερή συμφωνία ασφαλείας, ανέφερε ένας προεδρικός σύμβουλος με ανάρτηση στο Facebook.

Έτσι, η Δανία, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, προσχώρησε στη σύναψη μιας 10ετούς συμφωνίας ασφάλειας με την Ουκρανία.

Το Κίεβο θεωρεί τις συμφωνίες ως δεσμεύσεις από τους εταίρους προτού επιτύχει τον στόχο του να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Φρέντερικσεν συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας σήμερα, μία ημέρα πριν από τη δεύτερη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

Η Δανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή της Ουκρανίας και είναι μεταξύ των σημαντικότερων δωρητών στρατιωτικής βοήθειας στη χώρα, αναλογικά με το μέγεθός της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

