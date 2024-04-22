Της Αθηνάς Παπακώστα



Με τον νέο κύκλο έντασης στη Μέση Ανατολή να κλείνει, μέχρι νεωτέρας, αφού μετά την ισραηλινή ανταπάντηση οι τόνοι και από το Ισραήλ αλλά κυρίως από το Ιράν έπεσαν, ένας περιφερειακός πόλεμος μπορεί να αποφεύχθηκε, αλλά η εκδίκηση του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζεται, με την ένταση να παραμένει στον βορρά της χώρας και, την ίδια στιγμή, να χτυπά κόκκινο και στη Δυτική Όχθη.



«Τις επόμενες ημέρες, θα αυξήσουμε την πολιτική και στρατιωτική μας πίεση κατά της Χαμάς. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας και να πετύχουμε τη νίκη. Θα καταφέρουμε περισσότερα και πιο επώδυνα χτυπήματα κατά της Χαμάς... σύντομα».



Με τα παραπάνω λόγια ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιστρέφει το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας πίσω στο δράμα της Λωρίδας της Γάζας, εκεί όπου τα ξημερώματα της Κυριακής τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από νέα πλήγματα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στη νοτιότερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα, τη Ράφα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν 18 παιδιά.



Παράλληλα, όμως, η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα και στη Δυτική Όχθη.



Όπως ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός, νεκροί είναι δύο Παλαιστίνιοι, αδέλφια, ηλικίας 18 και 19 ετών, καθώς προσπάθησαν, με μαχαίρι και όπλο, να επιτεθούν κατά σημείου ελέγχου στη Χεβρώνα. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί από την εκτεταμένη επιδρομή των Ισραηλινών στον καταυλισμό της περιοχής Νουρ Σαμς, όπου 10 Ισραηλινοί στρατιώτες και ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν ενώ, σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας Ισραηλινός τραυματίστηκε όταν - όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου - κλώτσησε μία, παγιδευμένη με εκρηκτικά, παλαιστινιακή σημαία σε ένα χωράφι.



Πίσω στο Ισραήλ, ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου καθώς για ακόμη ένα βράδυ πολίτες βγήκαν στους δρόμους ζητώντας τη διεξαγωγή εκλογών και την επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ωστόσο, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ παραμένει με το βλέμμα στραμμένο στον βορρά της χώρας και τα σύνορα με τον Λίβανο, όπου η ένταση με τη Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου παραμένει στο κόκκινο. Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιναύαρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι, ανακοίνωσε ότι ο στρατός της χώρας θα αναπτυχθεί σε όλο το μήκος των συνόρων της.



Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες η Βουλή των Αντιπροσώπων άναψε το πράσινο φως για τα 26,4 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να καλεί, πλέον, τη Γερουσία να θέσει προς ψήφιση το νομοσχέδιο.



Οξεία ήταν η αντίδραση της Χαμάς η οποία έκανε λόγο για «επιβεβαίωση της αμερικανικής συνενοχής και συνεργασίας στον πόλεμο εξόντωσης» κατά του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας.



Είχε προηγηθεί η συνάντηση του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη όπου ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι μία ημέρα το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα καταπίεσης που ασκεί στους Παλαιστινίους και τον ίδιο τον Χανίγιε σε μία σπάνια τηλεοπτική του συνέντευξη να τονίζει πως «η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι παραπλανητική».



Σήμερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας αναμένεται να επισκεφθεί το Ιράκ για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια επιβεβαιώνοντας τους αναλυτές πως διεκδικεί ρόλο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ενώ νωρίς χθες το βράδυ για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο εκτοξεύτηκαν, από το έδαφος του Ιράκ, ρουκέτες κατά αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη Συρία.



