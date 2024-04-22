Η Κατάεμπ Χεζμπολά ξαναρχίζει τις επιθέσεις εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Η οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού») ανακοίνωσε πως η ίδια και άλλες ιρακινές ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν αποφάσισαν να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον των στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράκ, αφού δεν είδε παρά ελάχιστη πρόοδο στις συνομιλίες για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά την επίσκεψη του ιρακινού πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.

«Αυτό που έγινε πριν από λίγο είναι μόνο η αρχή», τόνισε η Κατάεμπ Χεζμπολά, προφανώς αναφερόμενη σε επίθεση με ρουκέτες χθες από τομέα του βόρειου Ιράκ εναντίον βάσης στην οποία σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

