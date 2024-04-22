Την ώρα που το Κίεβο αναμένει τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας που εγκρίθηκαν έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση στο αμερικανικό Κογκρέσο, ρώσος διπλωμάτης σχολίασε πως τα κεφάλαια θα «τσεπωθούν» και «δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί θα οδηγηθούν στη μηχανή του κιμά».

Το Σάββατο, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τη χορήγηση στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας σχεδόν 61 δισεκ. δολαρίων στο Κίεβο που ζητούσε ο Τζο Μπάιντεν από το φθινόπωρο. Το νομοσχέδιο μένει να εγκριθεί από τη Γερουσία και να κυρωθεί από τον αμερικανό πρόεδρο.

Για τον αναπληρωτή πρεσβευτή της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, τον Ντμίτρι Πολιάνσκι, δεν υπάρχει τίποτε άξιο να «γιορταστεί» στην εξέλιξη: «περισσότερα χρήματα θα τσεπωθούν, όπλα θα κλαπούν» και «δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί θα οδηγηθούν στη μηχανή του κιμά», έκρινε μέσω X, διαβεβαιώνοντας πως η ήττα του «καθεστώτος του Κιέβου» είναι «αναπόφευκτη».

Ο ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ ανέφερε μέσω Facebook ότι τα 50 δισεκ. θα δαπανηθούν για την άμυνα της χώρας του, ιδίως την αντιαεροπορική άμυνα και όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Μέρος του ποσού θα διατεθεί για την επισκευή υποδομών καίριας σημασίας, πρόσθεσε.

Οι ενεργειακές υποδομές της χώρας υπέστησαν τελευταία εκτενείς ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Ο ουκρανός ΥΠΕΞ Ντμίτρο Κουλέμπα από την πλευρά του χαρακτήρισε μέσω X την εξέλιξη «κακή μέρα για τον (πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν» και «όποιον τόλμαγε να νομίζει πως η Αμερική θα ταλαντευόταν για το τι και ποιον υποστηρίζει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

