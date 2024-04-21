Με την πρόσφατη κρίση με το Ιράν να δείχνει πως οδηγείται σε αποκλιμάκωση, το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις σε τρία μέτωπα. Μάχες διεξάγονται στη νότια πόλη της Γάζας, Ράφα, τη Δυτική Όχθη, αλλά και στον νότιο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ. Οι τελευταίες επιδρομές σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αφότου η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο για την παροχή βοήθειας στο Ισραήλ 26,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Ισραήλ εδώ και καιρό έχει προειδοποιήσει ότι πρόκειται να διεξάγει χερσαία επιχείρηση στη νότια Γάζα, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η ηγεσία της Χαμάς και οι Ισραηλινοί όμηροι βρίσκονται στη Ράφα, μαζί με τέσσερα τάγματα μαχητών.

Οι αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα, όπου πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της Γάζας των 2,3 εκατομμυρίων έχει βρει καταφύγιο από τις μάχες, είναι πλέον καθημερινές.

Από τις ισραηλινές επιδρομές στη νότια πόλη τις τελευταίες ώρες σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 18 παιδιά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτρέψει το Ισραήλ να μην εισβάλει στη Ράφα μέχρι να μπορέσει να εκκενώσει με ασφάλεια τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που έχουν καταφύγει εκεί.

Παρά τις εκκλήσεις, ο Νετανιάχου διαμήνυσε την Κυριακή ότι θα αυξήσει τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση στη Χαμάς «τις επόμενες ημέρες» καθώς, όπως ανέφερε, ο στρατός θα κλιμακώσει τις τακτικές του επειδή η Χαμάς «απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις προτάσεις για απελευθέρωση των ομήρων. ”

Αυξάνεται η βία στη Δυτική Όχθη

Σε ένα δεύτερο μέτωπο, εκείνο της Δυτικής Όχθης το Ισραήλ πραγματοποιεί μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του από την αρχή του πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Γάζα στις αρχές Οκτωβρίου. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι σκότωσε 10 «τρομοκράτες» στον προσφυγικό καταυλισμό Nur al-Shams, ενώ το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένα παιδί, ενώ σημειώθηκαν μαζικές συλλήψεις και καταστροφές.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διήμερη επιχείρηση στον προσφυγικό καταυλισμό Nur al-Shams.

Σημειώνεται ότι στη Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις ισραηλινών εποίκων σε Παλαιστίνιους με τουλάχιστον 483 Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί συνολικά από εποίκους ή ισραηλινούς στρατιώτες από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στον απόηχο της έξαρσης της βίας από εξτρεμιστές εποίκους οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων.

Παράλληλα, σε μία άλλη εξέλιξη που αναμένεται να δοκιμάσει εκ νέου τις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να ανακοινώσει κυρώσεις σε βάρος του τάγματος «Netzah Yehuda» (μονάδα γνωστή και ως Nahal Haredi) των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι κυρώσεις θα απαγορεύουν σε μέλη του τάγματος «Netzah Yehuda», που αποτελείται από υπερορθόδοξους εβραίους, να λαμβάνουν στρατιωτική υποστήριξη ή εκπαίδευση από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Το δημοσίευμα έχει προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε σήμερα πως θα αγωνιστεί εναντίον της επιβολής κυρώσεων.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι «αν οποιοσδήποτε νομίζει ότι μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος μιας μονάδας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), θα το πολεμήσω με όλες μου τις δυνάμεις».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως το τάγμα Netzah Yehuda είναι μια ενεργή μονάδα μάχης που επιχειρεί σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Στο μέτωπο του Λιβάνου κατά της Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε πλήγματα σε τέσσερις τοποθεσίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Στο στόχαστρο των ισραηλινών επιδρομών βρέθηκαν τα χωριά Κχιαμ, Ταΐρ Χάρφα, Kφαρκέλα, κοντά στην Οντάισσε και σε μια περιοχή μεταξύ Ραμιεχ και Μπέιτ Λεΐφ.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό των τριών από τις τέσσερις τοποθεσίες, χτυπώντας, όπως είπε, στόχους της Χεζμπολάχ.

Στο Ταϊρ Χάρφα, οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι "ένας τρομοκράτης εντοπίστηκε να ενεργεί μέσα σε μια στρατιωτική δομή της Χεζμπολάχ", την οποία έπληξαν μαχητικά αεροσκάφη. Σε άλλο σημείο, τα ισραηλινά στρατεύματα χτύπησαν «ένα παρατηρητήριο» στην Οντάισσε και «δύο στρατιωτικές δομές» στο Κιάμ.

Στα βόρεια σύνορα, οι καθημερινές ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ, έχουν οδηγήσει στην εκκένωση αμάχων και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Η χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ 26,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των οποίων ένα ποσό προορίζεται για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναπλήρωση των αμυντικών συστημάτων Iron Dome και David's Sling και 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την προμήθεια του αμυντικού συστήματος Iron Beam.

Περιλαμβάνει επίσης ανθρωπιστική βοήθεια 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικά από τα οποία θα διατεθούν στη Γάζα. Καμία από τη βοήθεια, ωστόσο, δεν μπορεί να διοχετευθεί προς τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Γάζα, την UNRWA, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τη χρηματοδότηση μετά τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι κάποιοι υπάλληλοί της συμμετείχαν στις επιθέσεις της Χαμάς.

Το νομοσχέδιο έλαβε δικομματική υποστήριξη, περνώντας με 366 υπέρ και 58 κατά. Είκοσι ένας Ρεπουμπλικάνοι και 37 Δημοκρατικοί καταψήφισαν το νομοσχέδιο. Οι Δημοκρατικοί που καταψήφισαν δήλωσαν ότι, ενώ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, η παροχή περισσότερων επιθετικών όπλων «θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες δολοφονίες αμάχων» στη Γάζα. «Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν θέλουν η κυβέρνησή μας να γράψει λευκή επιταγή για να προωθήσει τον πόλεμο του πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Γάζα», πρόσθεσαν.

Η Γερουσία αναμένεται να εγκρίνει το νομοσχέδιο αυτή την εβδομάδα και ο Μπάιντεν να το υπογράψει.



Πηγή: skai.gr

