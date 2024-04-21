Νετανιάχου: Θα αγωνιστώ εναντίον τυχόν κυρώσεων σε βάρος στρατιωτικών μονάδων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως θα αγωνιστεί εναντίον της επιβολής κυρώσεων σε βάρος οποιασδήποτε ισραηλινής στρατιωτικής μονάδας, έπειτα από πληροφορίες μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσινγκτον σχεδιάζει ένα τέτοιο βήμα σε βάρος ενός τάγματος για φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Χθες, Σάββατο ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε πως η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του τάγματος Netzah Yehuda που έχει επιχειρήσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως δεν γνωρίζει για τη λήψη οιωνδήποτε μέτρων.

"Αν οποιοσδήποτε νομίζει ότι μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος μιας μονάδας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) -- θα το πολεμήσω με όλες μου τις δυνάμεις", ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως το τάγμα Netzah Yehuda είναι μια ενεργή μονάδα μάχης που επιχειρεί σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

"Έπειτα από δημοσιεύματα περί κυρώσεων σε βάρος του τάγματος, οι IDF (δηλώνουν ότι) δεν γνωρίζουν το ζήτημα. Αν ληφθεί απόφαση για το θέμα θα επανεξεταστεί. Οι IDF εργάζονται και θα συνεχίσουν να εργάζονται για να διερευνήσουν οποιοδήποτε ασυνήθιστο γεγονός με πρακτικό τρόπο και σύμφωνα με τον νόμο", ανέφερε ο στρατός.

Μεταξύ άλλων, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι «τις επόμενες ημέρες, θα αυξήσουμε τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση στη Χαμάς γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να πετύχουμε τη νίκη μας».

«Αντί να αποσυρθεί από τις ακραίες θέσεις της, η Χαμάς υπολογίζει σε ένα ρήγμα μεταξύ μας. Ενθαρρύνεται από την πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Ως αποτέλεσμα αυτού, έχει απλώς σκληρύνει τους όρους της για την απελευθέρωση των ομήρων μας. Σκληραίνει την καρδιά της και αρνείται να αφήσει τους ανθρώπους μας να φύγουν» πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

