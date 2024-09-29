Στις επόμενες κινήσεις των βασικών παικτών στην «πολεμική σκακιέρα» της Μέσης Ανατολής είναι στραμμένα τα βλέμματα, την ώρα που η παγκόσμια κοινότητα με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί την επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή, μετά την εξουδετέρωση Νασράλα, η σορός του οποίου ανασύρθηκε από τα συντρίμμια.

Νέος γύρος εχθροπραξιών καταγράφεται μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, ενώ «φωτιά» έχει πάρει και το μέτωπο του Ισραήλ, με τους Χούθι της Υεμένης.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντάιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, με το Ιράν να καταδικάζει τα χτυπήματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, από τα σημερινά πλήγματα στην Υεμένη σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 29.

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στο Ιράν

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν αναμένεται να επισκεφθεί αύριο, Δευτέρα το Ιράν και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, τη στιγμή που οι αμερικανικές δυνάμεις ενισχύονται στη Μέση Ανατολή.

Θα δοθεί «ιδιαίτερη προσοχή» στην εφαρμογή κοινών σχεδίων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας, της βιομηχανίας, της γεωργίας και άλλων, ανέφερε η ρωσική κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της. Ο Μισούστιν θα έχει επίσης συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ.

Ωστόσο, όλων η προσοχή πέφτει στη χρονική συγκυρία της συγκεκριμένης επίσκεψης. Πρόκειται για την ώρα που το Ιράν θα πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η απάντηση για το θάνατο του Χασάν Νασράλα.

Δύο τάσεις στο Ιράν

Και αυτή τη στιγμή στο Ιράν φαίνεται ότι υπάρχουν δύο ομάδες, δύο τάσεις. Από τη μία, οι σκληροπυρηνικοί που λένε ότι θα πρέπει εδώ και τώρα να έχουμε επίθεση, να υπάρξει εκδίκηση για να αποκατασταθεί το γόητρο του Άξονα της Αντίστασης και από την άλλη, οι μετριοπαθείς. Ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, που τονίζουν ότι ένα τέτοιο ευρύτερο χτύπημα, μια κλιμάκωση, συμφέρει αυτή τη στιγμή μόνο τον Νετανιάχου, ο οποίος «θέλει να μας ρίξει σε αυτή την παγίδα».

Ο διάδοχος του Νασράλα

Στο στρατόπεδο της Χεζμπολάχ, άμεση προτεραιότητα αποτελεί η επιλογή του διαδόχου του Νασράλα. Το Al-Hadath της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι το κεντρικό εκτελεστικό συμβούλιο της Χεζμπολά όρισε τον Χασέμ Σαφιεντίν ως νέο γενικό γραμματέα της οργάνωσης. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από Χεζμπολάχ. Όπως φαίνεται και στο γραφικό των New York Times, το Ισραήλ έχει εξοντώσει όλη την ηγεσία του Συμβουλίου Τζιχάντ. Πρόκειται για το Συμβούλιο των στρατιωτικών Επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ. Οι εκτιμήσεις συνέκλιναν ότι ο πιθανότερος διάδοχος του Χασάν Νασράλα είναι ο Hashem Safieddine. Είναι ο άνθρωπος που φαίνεται δεύτερος στην πάνω σειρά. Ο Safieddine είναι κληρικός. Επίσης είναι ξάδερφος του Νασράλα, με σχεδόν κοινή πορεία μέσα στην οργάνωση. Έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν, καθώς ο γιος του έχει παντρευτεί την κόρη του Κασέμ Σουλεϊμανί, μεγάλη προσωπικότητα για το Ιράν, και βρίσκεται επίσης στον αμερικανικό κατάλογο με τους τρομοκράτες από το 2017.

Τα επόμενα βήματα του Ισραήλ

Κρίσιμα είναι και τα επόμενα βήματα του Ισραήλ.Έχει ενδιαφέρον ότι τα ίδια τα ισραηλινά μέσα, γράφουν ότι ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται για εκεχειρία. Το έδειξε με την εξουδετέρωση του Νασράλα. Χρειάζεται χτυπήματα τα οποία μπορεί να «δώσει», να τα πανηγυρίσει ως μια πολύ μεγάλη νίκη γιατί πλησιάζει η 7η Οκτωβρίου. Πλησιάζει ένας χρόνος από την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και έχει ακόμη τουλάχιστον 60 Ισραηλινούς ομήρους, αιχμάλωτους μέσα στη Γάζα και 60.000 Ισραηλινούς πρόσφυγες μέσα στη χώρα. Είναι οι Ισραηλινοί που έχουν εγκαταλείψει τα σύνορα με το Βορρά. Επομένως, θα προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

