Τουλάχιστον 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε περίπου 120 πλήγματα «ευρείας κλίμακας» με στόχο «μέλη της Χεζμπολάχ» σήμερα.

«Από τις επιδρομές του ισραηλινού στρατού στην Μπααλμπέκ-Χερμέλ σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι και 47 τραυματίστηκαν», σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό του υπουργείου.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι συνοικίες της πόλης Μπααλμπέκ, της κυριότερης πόλης στην Μπεκάα, και τα χωριά στα ανατολικά της μπήκαν στο στόχαστρο 15 αεροπορικών βομβαρδισμών σήμερα.

Στην κοιλάδα Μπεκάα, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι από ισραηλινή επίθεση στο Τζουμπ Τζενίν.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στην Σάιντα, την κυριότερη πόλη του νοτίου Λιβάνου. Το ANI ανέφερε ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ένα κτίριο σε αυτήν τη ζώνη.

Νεκροί και διασώστες

Την ίδια στιγμή και διασώστες πέφτουν νεκροί από τα χτυπήματα. Συνολικά, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, έχουν σκοτωθεί 14 διασώστες μέσα σε 48 ώρες από ισραηλινές επιδρομές.

Σε ανακοίνωση του υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είπε πως το Ισραήλ «πολλαπλασίασε τις επιθέσεις εναντίον των διασωστών και των κέντρων υγείας», καταγγέλλοντας «με τον πιο σθεναρό τρόπο τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.