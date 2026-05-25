Νέοι ισχυρισμοί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει λείψανα από τέσσερα διαφορετικά είδη εξωγήινης ζωής, αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από το τι γνωρίζει πραγματικά η αμερικανική κυβέρνηση για πιθανή εξωγήινη παρουσία.

Ο Δρ. Χαλ Πούθοφ, ερευνητής που είχε χρηματοδοτηθεί από τη CIA και πρώην σύμβουλος του προγράμματος Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε στρογγυλή τράπεζα για τα UFO στο podcast "The Diary of a CEO" του Στιβ Μπάρτλετ, μαζί με τον σκηνοθέτη του "Age of Disclosure", Νταν Φάρα.

«Με το επίπεδο τεχνολογίας που διαθέτουν, αν δεν ήθελαν να γίνουν αντιληπτοί, δεν θα τους βλέπαμε», δήλωσε ο Πούθοφ. «Άρα φαίνεται πως, για κάποιο λόγο, θέλουν να γίνονται ορατοί».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ανακτήσει τέσσερις διαφορετικούς τύπους εξωγήινης ζωής από διάφορα UFO.

«Άτομα που συμμετείχαν στις ανακτήσεις έχουν πει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τύποι. Τέσσερις ξεχωριστές μορφές ζωής», ανέφερε. «Δεν έχω προσωπική πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, αλλά πιστεύω τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα».

Αν και ο Πούθοφ δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα είδη των εξωγήινων, ο πρώην συνεργάτης του στο AAWSAP, Δρ. Έρικ Ντέιβις, είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι πρόκειται για τους Nordics, τους Grays, τους Insectoids και τους Reptilians, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Βάσει πληροφοριών από υπηρεσίες πληροφοριών, ο Ντέιβις φέρεται να δήλωσε ότι οι βιολογικές μορφές που ανακτήθηκαν από τα υποτιθέμενα συντρίμμια UFO μοιάζουν σε γενικές γραμμές με ανθρώπους, καθώς διαθέτουν δύο χέρια και δύο πόδια.

Οι αποκαλύψεις αυτές δεν εξέπληξαν τους ερευνητές του χώρου. Ο συγγραφέας του βιβλίου "Catastrophic Disclosure", Κεντ Χέκενλιβλι, δήλωσε ότι έχει ακούσει αναφορές για πολλές παραλλαγές αυτών των τεσσάρων ειδών, ακόμη και για αμφίβια όντα.

Σύμφωνα με τις περιγραφές:

Οι Nordics μοιάζουν περισσότερο με ανθρώπους.

Οι Grays περιγράφονται ως μικρόσωμα, άτριχα όντα με μεγάλα μάτια.

Οι Reptilians φέρονται να είναι ερπετοειδή πλάσματα με λέπια και ουρά.

Οι Insectoids θυμίζουν γιγάντιες μάντισσες.

«Οι Grays είναι οι πιο συχνά περιγραφόμενοι εξωγήινοι», είπε ο Χέκενλιβλι. «Υπάρχει συζήτηση για το αν είναι ουσιαστικά “σχεδιασμένα” όντα για τον κόσμο μας».

Για τους Insectoids σημείωσε πως εμφανίζονται σπάνια στις μαρτυρίες, αλλά όταν αναφέρονται, συχνά παρουσιάζονται ως «οι υπεύθυνοι», κάτι που τον τρομάζει.

Οι νέοι ισχυρισμοί έρχονται ενώ η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα UAP (Άγνωστα Εναέρια Φαινόμενα), με το Πεντάγωνο να δίνει πρόσφατα στη δημοσιότητα νέα παρτίδα εγγράφων για τα UFO.

Ο Χέκενλιβλι υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί πολίτες αξίζουν πλήρη ενημέρωση:

«Είναι δύσκολο να πεις μόνο ένα μικρό μέρος της αλήθειας. Μόλις αρχίσεις να λες την αλήθεια, πρέπει να τα πεις όλα».

Το 2023, ο πρώην αξιωματικός πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλος της UAP Task Force, Ντέιβιντ Γκρους, είχε καταθέσει στο Κογκρέσο ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει «μη ανθρώπινα βιολογικά δείγματα» από δεκάδες καταρριφθέντα UFO.

Οι ισχυρισμοί του συνδέθηκαν με το ντοκιμαντέρ "Age of Disclosure", στο οποίο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε προγράμματα ανάκτησης UFO μίλησαν για εξωγήινη τεχνολογία και βιολογικά ευρήματα.

Παρά τις συνεχείς αποκαλύψεις, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια επιβεβαιωμένα επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινων σωμάτων ή τεχνολογίας στην κατοχή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

