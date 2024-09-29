Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν εξουσιοδότησε τον στρατό να ενισχύσει την παρουσία του στη Μέση Ανατολή με "αμυντικές" ικανότητες αεροπορικής υποστήριξης και έθεσε άλλες δυνάμεις σε αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

"(Ο Όστιν) αύξησε την ετοιμότητα επιπρόσθετων δυνάμεων των ΗΠΑ για ανάπτυξη, αυξάνοντας την ετοιμότητά μας ώστε να ανταποκριθούμε σε διάφορα ενδεχόμενα", ανέφερε σε μία δήλωση ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, υποπτέραρχος Πάτρικ Ράιντερ.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει με λεπτομέρειες τι είδους νέα αεροπλάνα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην περιοχή.

"Ο υπουργός Άμυνας Όστιν κατέστησε σαφές πως αν το Ιράν, οι εταίροι του, ή οι πληρεξούσιοί του χρησιμοποιήσουν αυτή τη στιγμή για να στοχοποιήσουν αμερικανικό προσωπικό ή συμφέροντα στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να προστατεύσουν τους ανθρώπους μας", πρόσθεσε ο Ράιντερ.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.