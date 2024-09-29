Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό έφτασε απόψε στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Μπαρό είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος ξένης χώρας που επισκέπτεται τη Βηρυτό μετά την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας θα έχει αύριο επαφές με πολλούς Λιβανέζους αξιωματούχους και στελέχη του ΟΗΕ στη χώρα.

Η άφιξή του συνέπεσε με την ανακοίνωση του θανάτου ενός δεύτερου Γάλλου υπηκόου από τα ισραηλινά πλήγματα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

