Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό έφτασε απόψε στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
Ο Μπαρό είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος ξένης χώρας που επισκέπτεται τη Βηρυτό μετά την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας θα έχει αύριο επαφές με πολλούς Λιβανέζους αξιωματούχους και στελέχη του ΟΗΕ στη χώρα.
Η άφιξή του συνέπεσε με την ανακοίνωση του θανάτου ενός δεύτερου Γάλλου υπηκόου από τα ισραηλινά πλήγματα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.
