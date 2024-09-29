Ο ισραηλινος στρατός επιβεβαίωσε την έναρξη αεροπορικών επιδρομών εναντίον των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη. Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντάιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Δεξαμενές πετρελαίου στο λιμάνι Ras Isa στη δυτική #Yemen εκρήγνυνται, μετά από πολλές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του λιμανιού και των γύρω εγκαταστάσεων. Μαζί και ανατινάξεις σε αποθήκες όπλων. Αυτή είναι η ''αρχή'' του πολέμου. Θα συνεχίσει μέχρι να καταστραφεί… pic.twitter.com/EYe42L1Fcv September 29, 2024

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, από τα σημερινά πλήγματα στην Υεμένη σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 29.

Oil reservoirs, refineries, power plants, and airport in Houthi-controlled Yemen are up in flames right now 👇



Israel is on a roll, with a clear message: WE WILL F*CK ANYONE WHO F*CKS WITH US!

pic.twitter.com/DkpPPtH8rI — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 29, 2024

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δεκάδες αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, ανεφοδιασμού και κατασκοπευτικών αεροπλάνων, συμμετείχαν στις επιδρομές περίπου 1.800 χιλιόμετρα από το Ισραήλ.

Τα πλήγματα στόχευαν τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται από το καθεστώς των Χούθι για στρατιωτικούς σκοπούς στη Χοντέιντα και στο κοντινό λιμάνι Ρας Ίσα στη δυτική Υεμένη, τονίζει ο IDF.

«Οι ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και ένα λιμάνι, που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή πετρελαίου. Μέσω των στοχευμένων υποδομών και λιμανιών, το καθεστώς των Χούθι μεταφέρει ιρανικά όπλα στην περιοχή και προμηθεύει για στρατιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου», αναφέρει ο στρατός.

Ο IDF υπογραμμίζει ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων τριών αυτόν τον μήνα.

Πρόκειται για την δεύτερη επίθεση του Ισραήλ στην Υεμένη. Είχε προηγηθεί άλλη μία τον περασμένο Ιούλιο.

«Για εμάς, κανένα μέρος δεν είναι πολύ μακριά»

Ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant, ο οποίος παρακολούθησε τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Χούθι στην Υεμένη από την αίθουσα διοίκησης και ελέγχου της πολεμικής αεροπορίας, δηλώνει στην πλατφόρμα X: «Το μήνυμα είναι σαφές, για εμάς, κανένα μέρος δεν είναι πολύ μακριά»

אֶרְדּוֹף אוֹיְבַי וְאַשִּׂיגֵם וְלֹא אָשׁוּב עַד כַּלּוֹתָם״ (תהלים, פרק י״ח, פסוק ל״ח).



עקבתי מתא השליטה של חיל האוויר אחרי התקיפה כנגד החות׳ים. המסר ברור - עבורנו, אין מקום רחוק מידי. pic.twitter.com/1VcS8UvxzW — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 29, 2024

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καπνό να υψώνεται από την περιοχή.

🚨Al Hudaydah, Yemen now. Israel is striking the Houthis in a massive way. pic.twitter.com/hJgcnATIRi — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 29, 2024

#اليمن.. لحظة انفجار خزان النفط في الحديدة بعد الغارة pic.twitter.com/B5yb2BCunf — الثانية (@AlthanytA) September 29, 2024

Israel targets the port of Hodeidah following ballistic missile attacks on Tel Aviv.



This is Yemen’s fourth largest city. Serious implications for the civilian population. The port is a lifetime for aid, food and power. pic.twitter.com/S5m7rjemBe — Trey Yingst (@TreyYingst) September 29, 2024

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Το Σάββατο ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση ενός πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Κάτοικοι της Χοντάιντα είπαν ότι από τα πλήγματα προκλήθηκε μπλακάουτ σε πολλές περιοχές της πόλης.

Χθες οι Χούθι διαμήνυσαν ότι η δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα «θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά τους» για τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις στο Ισραήλ και τον Ιούλιο, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Τελ Αβίβ σκοτώθηκε ένας άμαχος. Συχνά βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία, που λένε ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία, στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν. Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει επιδρομές εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη, μερικές φορές με τη βοήθεια του βρετανικού στρατού.

Καταδικάζει το Ιράν

Πρέπει να στηριχθεί ο Λίβανος ώστε το Ισραήλ να μην επιτίθεται στις χώρες του Άξονα της Αντίστασης . Δεν θα πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να επιτίθεται σε χώρες του «Άξονα της Αντίστασης», τη μία μετά την άλλη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ο Πεζεσκιάν είπε ότι πρέπει να στηριχθεί ο Λίβανος. «Οι Λιβανέζοι μαχητές δεν θα πρέπει να αφεθούν μόνοι σε αυτή τη μάχη, ώστε το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) να μην επιτίθεται στις χώρες του Άξονα της Αντίστασης (σ.σ. όπως αυτοαποκαλούνται το Ιράν και οι σύμμαχοί του), τη μία μετά την άλλη», είπε.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιες ενέργειες και δεν θα μείνουν αναπάντητες. Μια αποφασιστική αντίδραση είναι απαραίτητη», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Το Ιράν καταδίκασε τα χτυπήματα του Ισραήλ στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης νωρίτερα, λέγοντας ότι είχαν στόχο ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και δεξαμενές καυσίμων, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Νάσερ Καναάνι.

Ήχησαν σειρήνες χθες στο Ισραήλ - Αναχαιτίστηκε πύραυλος από Υεμένη

Πιο συγκεκριμένα, σειρήνες ήχησαν χθες το απόγευμα στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, έπειτα από την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εκτοξεύτηκε, πιθανότατα από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ένας πύραυλος που κατευθυνόταν στο ισραηλινό έδαφος αλλά αναχαιτίστηκε από την αντιαεροπορική άμυνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Χούθι, εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, κατά την άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το «σώμα» του βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρο Ιωαννίδη, συναγερμός σήμανε σε 140 περιοχές, μετά την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη.

Israel’s Arrow air defense system intercepted a Houthi ballistic missile fired from Yemen. pic.twitter.com/3WdcZ3BUyq — Mike (@Doranimated) September 28, 2024

Σειρήνες ήχησαν και στο αεροδρόμιο του Ισραήλ

Sirens sounded at Ben Gurion Airport after a ballistic missile approaching from Yemen was detected. pic.twitter.com/JEdKVf6IZr — Tehran Times (@TehranTimes79) September 28, 2024

