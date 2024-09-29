Με βόμβες «bunker buster» (καταστροφέας καταφυγίων) - ειδικά σχεδιασμένες για να καταστρέφουν υπόγειες κατασκευές – φαίνεται ότι ισοπέδωσε το Ισραήλ το αρχηγείο – καταφύγιο της Χεζμπολαχ στη Βηρυτό, σκοτώνοντας τον ηγέτης της οργάνωσης Χασάν Νασράλα και άλλους ανώτατους διοικητές που ήταν μαζί του.

Στην επιχείρηση εξόντωσης του Νασράλα «Νέα Τάξη», η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έριξε περίπου 85 τέτοιες βόμβες, βάρους 2,3 τόνων η καθεμία, στο ίδιο ακριβώς σημείο, ισοπεδώνοντας το αρχηγείο και ανοίγοντας κρατήρα σε βάθος 30 μέτρων.

Βίντεο που κυκλοφορούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την επιχείρηση ανάσυρση της σορού του Νασράλα και άλλων αξιωματούχων της Χεζμπολάχ από τον κρατήρα.

Σύμφωνα με ιατρική πηγή και πηγή ασφαλείας στο Reuters το πτώμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ ανακτήθηκε σήμερα από τα ερείπια.

Removing the bodies from Hezbollah Leader Hassan Nasrallah's bunker in Dahiyeh, Beirut after Israeli airstrikes.



Massive crater formed following airstrikes with about 85 bunker-buster bombs weighing between 2,000 pounds each, fired from IAF 69th Squadron F-15I jets. pic.twitter.com/ktjrVxcNx5 — Clash Report (@clashreport) September 29, 2024

Ενώ η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ το Σάββατο που επιβεβαίωσε τον θάνατο του Νασράλα δεν ανέφερε πώς ακριβώς σκοτώθηκε, οι δύο πηγές ανέφεραν ότι η σορός δεν είχε «άμεσες πληγές» και φαίνεται πως η αιτία θανάτου ήταν αμβλύ τραύμα από τη δύναμη της έκρηξης.

Bodies are removed from the bunker of Hezbollah in Dahiyeh, Beirut, after Israeli airstrikes .



The huge crater was created by airstrikes with approximately 85 bunker buster bombs, each weighing about 900 kilograms, fired from F-15I aircraft of the Israeli Air Force's 69th… pic.twitter.com/KyvHN6A2Yg — S p r i n t e r (@SprinterFamily) September 29, 2024

Στον Λίβανο έχει κηρυχθεί επίσημο πένθος , από αύριο Δευτέρα, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα δημόσια κτίρια. Τα δημόσια γραφεία θα κλείσουν επίσης την ημέρα της κηδείας του Νασράλα, για την οποία ωστόσο η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την ημερομηνία.

