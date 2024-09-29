Οι σειρήνες που ήχησαν στη Χάιφα και σε πολλές άλλες πόλεις στο βόρειο Ισραήλ πυροδοτήθηκαν από έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο.

Στο λόφο της Χάιφα, που οι δημοσιογράφοι στέλνουν τις ανταποκρίσεις τους, ακούγονται σειρήνες και στο βάθος εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις.

Σύμφωνα με το IDF, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε με επιτυχία από την αεράμυνα.

Η μεγάλη εξάπλωση των σειρήνων οφειλόταν στις απόπειρες αναχαίτισης και φόβους για πτώση σκαγιών.

Δείτε το βίντεο του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ, Σταύρου Ιωαννίδη:

