Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν θα επισκεφθεί αύριο Δευτέρα το Ιράν και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε η Μόσχα.

Θα δοθεί «ιδιαίτερη προσοχή» στην εφαρμογή κοινών σχεδίων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας, της βιομηχανίας, της γεωργίας και άλλων, ανέφερε η ρωσική κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της.

Ο Μισούστιν θα έχει επίσης συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ.

Η Δύση κατηγορεί το Ιράν ότι εφοδιάζει με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τον ρωσικό στρατό για τον πόλεμό του στην Ουκρανία, ωστόσο η Τεχεράνη έχει απορρίψει πολλές φορές αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο Πεζεσκιάν θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με την ευκαιρία της συνόδου των BRICS που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στο Καζάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

