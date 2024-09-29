Για «πολιτική τρέλας» του Ισραήλ μιλά ο Ερντογάν

Η Άγκυρα ανησυχεί σοβαρά για την επέκταση του πολέμου στο Λίβανο και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας χθες σε επενδυτικό συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη έστρεψε τα βέλη του προς τη διεθνή κοινότητα που επέτρεψε τις ενέργειες του Ισραήλ, το οποίο, όπως είπε, συνεχίζει να λαμβάνει όπλα και πυρομαχικά από τους υποστηρικτές του, υπονοώντας τις ΗΠΑ.

Παγκόσμια υποκρισία βλέπει ο Φιντάν

Τόνισε ότι η «πολιτική της τρέλας» του Ισραήλ, δεν πρέπει να επιτραπεί να εξαπλωθεί στον Λίβανο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Στους ίδιους τόνους και η συνέντευξη χθες του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν στο τουρκικό δίκτυο ΤRΤ από τη Νέα Υόρκη. Μίλησε για την επιθυμία του Ισραήλ να κλιμακώσει τον πόλεμο από τη Γαζα στον Λίβανο και μετά στην ευρύτερη περιοχή. Για τον Φιντάν η μεγάλη τραγωδία, μεγαλύτερη από τη Γάζα, είναι η υποκρισία και η αναποτελεσματικότητα του διεθνούς συστήματος. Είπε ότι οι διεθνείς θεσμοί, όπως ο ΟΗΕ δεν λειτουργούν και το ανησυχητικό είναι ότι «όλη η ισχύς των ΗΠΑ είναι στη διάθεση του Ισραήλ».

Στοχοποίηση όλου του Ισλάμ

Μετά τον πρόσφατο θάνατο του Χανίγια, αρχηγού της φιλικής προς την Τουρκία, Σουνιτικής Χαμάς, ο θάνατος του Χασάν Νασράλα, ισχυρού ηγέτη της σιιτικής Χεζμπολάχ με Ιρανική στήριξη, δείχνει ότι το Ισραήλ στοχοποιεί όλο το φάσμα Ισλαμ, πράγμα που αυξάνει τους φόβους της σουνιτικής ηγεσίας του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε τον θάνατο του Νασράλα «σημαντική απώλεια» τόσο για τη Χεζμπολάχ, όσο και για το Ιράν. Είπε ότι η απώλεια του θα γίνει αισθητή στην περιοχή και εξέφρασε ανησυχία μήπως οι ενέργειες του Ισραήλ παρασύρουν τους συμμάχους του σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Αλλαγή δεδομένων

Η Άγκυρα επένδυσε πολιτικά και διπλωματικά στη Γάζα προβάλλοντας τον εαυτό της ως τη χώρα που προσέφερε τη μεγαλύτερη στήριξη ενώ το Παλαιστινιακό έχει γίνει το επίκεντρο ρητορικής του Ερντογάν στο εσωτερικό για τους θρησκευόμενους Σουνίτες ψηφοφόρους του. Η επέκταση του πολέμου του και στο σιιτικό μέτωπο του Λιβάνου, μπορεί να αναγκάσει την Άγκυρα να μεταβάλλει τη ρητορική της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.