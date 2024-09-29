Πράκτορες της Μοσάντ που είχαν διεισδύσει εδώ και χρόνια στις τάξεις της Χεζμπολάχ, εβδομάδες παρακολουθήσεων, μια απόφαση που έπρεπε να ληφθεί μέσα σε λίγα λεπτά και ένας μαζικός βομβαρδισμός, συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ που οδήγησαν στην εφαρμογή του σχεδίου για την εξόντωση του Χασάν Νασράλα.

Το φως βλέπουν νέες σημαντικές πτυχές της επιχείρησης.

Το Ισραήλ φαίνεται πως εξαπέλυσε το φονικό πλήγμα εναντίον του ηγέτης της Χεζμπολάχ όταν έμαθε σε πραγματικό χρόνο για τη συνάντηση του Νασράλα με υψηλόβαθμους διοικητές του κινήματός του, στο υπόγειο αρχηγείο του στη νότια Βηρυτό.

Την πληροφορία σύμφωνα με την Le Parisien έδωσε στο Τελ Αβίβ ένας Ιρανός κατάσκοπος, συνεργάτης της Μοσάντ.

Υπό τον κίνδυνο ο ηγέτης της Χεζμπολάχ να εξαφανιστεί σε διαφορετική τοποθεσία, δόθηκε αμέσως η εντολή να απογειωθούν μαχητικά.

Οι πιλότοι έλαβαν ενημέρωση για τον στόχο που θα χτυπούσαν την ώρα που ενεργοποιούσαν τους κινητήρες των αεροσκαφών τους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο χτύπημα χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 80 βόμβες, ανάμεσα τους και τύπου Mark 84, βάρους ενός τόνου η κάθε μια.

Έπληξαν τον στόχο σχεδόν ταυτόχρονα μέσα σε δευτερόλεπτα ώστε να μην υπάρχει καμιά πιθανότητα ο Νασράλα να βγει ζωντανός.

Οι Ισραηλινοί σύμφωνα με τους New York Times, εργάστηκαν σιωπηρά και μεθοδευμένα από τη λήξη του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου το 2006 για "τη δημιουργία ενός τρομερού μηχανισμού πληροφοριών" που διείσδυσε βαθιά μέσα στη λιβανέζικη οργάνωση.

Και το δίκτυο αυτό 18 χρόνια μετά ενεργοποιήθηκε για την εξόντωση όλης της ηγεσίας της μεγαλύτερης παραστρατιωτικής δύναμης στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

