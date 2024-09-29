Η βόμβα που χρησιμοποίησε το Ισραήλ για να σκοτώσει τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό την περασμένη Παρασκευή ήταν ένα κατευθυνόμενο όπλο αμερικανικής κατασκευής, δήλωσε σήμερα ένας Αμερικανός γερουσιαστής.

Ο Μαρκ Κέλι, πρόεδρος της Υποεπιτροπής της Γερουσίας που είναι αρμόδια για την Πολεμική Αεροπορία, είπε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε μια βόμβα Mark 84 βάρους 900 κιλών, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Η δήλωση αυτή είναι η πρώτη που κάνει Αμερικανός αξιωματούχος για το είδος των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν.

«Βλέπουμε περισσότερη χρήση κατευθυνόμενων πυρομαχικών (Joint Direct Attack Munitions ή JDAM) και συνεχίζουμε να παρέχουμε αυτά τα όπλα», είπε ο Κέλι.

«Αυτή η βόμβα των 2.000 λιβρών (900 κιλά) που χρησιμοποιήθηκε, ήταν μια βόμβα της σειράς Mark 84, για να εξοντωθεί ο (Χασάν) Νασράλα», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εξόντωσε τον Νασράλα με μια επίθεση στο κεντρικό αρχηγείο της οργάνωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού, αρνήθηκε όμως να σχολιάσει τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση αυτή. Το Πεντάγωνο επίσης δεν έκανε κάποιο σχόλιο.

Τα JDAM μετατρέπουν σε κατευθυνόμενο όπλο τις απλές, μη κατευθυνόμενες βόμβες, χρησιμοποιώντας πτερύγια και ένα σύστημα καθοδήγησης GPS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

