Δεκάδες πολεμικά πλοία της Δύσης συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά σκάφη. Όπως δείχνει χάρτης, πρόκειται για την επιβλητική δύναμη κρούσης με την ονομασία «Φύλακας Ευημερίας» που θα περιφρουρήσουν τα εμπορικά, και θα χτυπήσουν τους σιίτες αντάρτες αν χρειαστεί.



Πρόκειται για ενημερωμένο χάρτη των πολεμικών πλοίων που επιχειρούν ή πρόκειται σύντομα να επιχειρήσουν σε Ερυθρά Θάλασσα, Κόλπο του Ομάν, Κόλπο του Άντεν, Περσικό Κόλπο και Αραβική Θάλασσα, με την αμερικανική παρουσία να κυριαρχεί.



Στο χάρτη εντοπίζονται 46 πολεμικά πλοία, δύο υποβρύχια και ένα πλοίο ξηρού φορτίου του ναυτικού των ΗΠΑ, μεταξύ αυτών και η ελληνική φρεγάτα κλάσης ΜΕΚΟ.



Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με μια φρεγάτα κλάσης ΜΕΚΟ, με περιοχή ανάπτυξης τις ακτές της Υεμένης στο κομμάτι που περιλαμβάνει την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και τον Κόλπο του Άντεν. Πρόκειται ακριβώς για την περιοχή ελέγχου των Χούθι όπου έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής οι πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των εμπορικών πλοίων εξήγησε ο στρατιωτικός αναλυτής του ΣΚΑΪ Γιάννης Παλιούρας.



Στόχος είναι η αποτροπή επιθέσεων από τις δυνάμεις των φιλοϊρανών ανταρτών, και η ασφαλής διέλευση των φορτηγών πλοίων και των τάνκερ από την περιοχή, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο κόστος μεταφοράς προϊόντων για να αποφευχθούν οι ανατιμήσεις των προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

21DEC2023 Updated map of warships operating in Red Sea, Gulf of Oman, Gulf of Aden, Persian Gulf, Arabian Sea.



Updates:



ENS Alexandria (F-911) spotted in Djibouti Port December 10, 2023

Likely Operating in Red Sea at this time.



Egypts Foreign Minister Sameh Shoukry stated… pic.twitter.com/qTO1KU5bUr December 21, 2023

Πηγή: skai.gr

