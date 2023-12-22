Ο ηγέτης των Αρμένιων αποσχιστών του Καραμπάχ αναιρεί την προαναγγελθείσα διάλυση της «Δημοκρατίας του Αρτσάχ»

Ο ηγέτης των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι ακυρώνει τη διάλυση της αυτοανακηρυχθείσας οντότητας, μια διάλυση που ο ίδιος είχε προαναγγείλει και θα ξεκινούσε από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Το Αζερμπαϊτζάν και οι Αρμένιοι πολέμησαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης για τον έλεγχο των εδαφών του Ναγκόρνο Καραμπάχ που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν και κατοικείτο κυρίως από Αρμένιους. Ο πρώτος πόλεμος ξέσπασε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ο δεύτερος το 2020, τον οποίο κέρδισε το Μπακού.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο οι Αρμένιοι του θύλακα αυτού υπέστησαν στρατιωτική ήττα από το Αζερμπαϊτζάν, και αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν και η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού τράπηκε σε φυγή στην Αρμενία.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Σαμβέλ Σαχραμανιάν, ηγέτης των Αρμενίων, με διάταγμά του ανακοίνωσε την αυτοδιάλυση της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ και τη διάλυση όλων των θεσμών της από την 1η Ιανουαρίου 2024. Στο διάταγμα ανακοινωνόταν η διάλυση «όλων των κυβερνητικών θεσμών και οργανισμών (...) την 1η Ιανουαρίου 2024» και πως, κατά συνέπεια, «η Δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ) παύει να υφίσταται».

Ωστόσο, σε μια θεαματική ανατροπή και δέκα μέρες πριν από την προαναγγελθείσα αυτή αυτοδιάλυση ο Σαχραμανιάν κατά τη διάρκεια συνάντησης με άλλους ηγέτες στο Γερεβάν δήλωσε σήμερα πως «στο νομικό πεδίο της Δημοκρατίας του Αρτσάχ (σ.σ. η αρμένικη ονομασία του Ναγκόρνο Καραμπάχ), δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να προβλέπει τη διάλυση των κυβερνητικών θεσμών».

Σχετικά με το διάταγμα που υπεγράφη στα τέλη Σεπτεμβρίου, το γραφείο του Σαχραμανιάν ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως αυτό είναι ένα άνευ αξίας έγγραφο.

«Κανένα έγγραφο δεν μπορεί να οδηγήσει στη διάλυση της Δημοκρατίας που ιδρύθηκε με τη βούληση του λαού», ανέφερε το γραφείο του αρχηγού των Αρμενίων του θύλακα.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο Σαχραμανιάν δεν έχει πλέον καμία εξουσία για την τύχη του θύλακα μετά τη στρατιωτική νίκη του Αζερμπαϊτζάν τον Σεπτέμβριο, κατά την οποία το Μπακού ανακατέλαβε ολόκληρη την ορεινή περιοχή.

Στον απόηχο αυτής της 24ωρης στρατιωτικής επιχείρησης του Σεπτεμβρίου, οι αρχές του Μπακού συνέλαβαν πολυάριθμους αντιπροσώπους των Αρμενίων και 100.000 από τους 120.000 κατοίκους της περιοχής κατέφυγαν στην Αρμενία.

Έκτοτε, ο αυταρχικός πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ επισκέφτηκε το Χανκεντί, την κύρια πόλη του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Στεπανακέρτ η αρμενική ονομασία του), στα μέσα Οκτωβρίου και ύψωσε τη σημαία του Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

