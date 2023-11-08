Μεσανατολικό: Το Κατάρ διαπραγματεύεται την απελευθέρωση έως και 15 ομήρων

Το Κατάρ διαπραγματεύονται την απελευθέρωση δέκα έως δεκαπέντε ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, που πολιορκείται και βομβαρδίζεται αδιάκοπα από το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορημένες πηγές.

Το Κατάρ διεξάγει την διαπραγμάτευση «σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες ... για να επιτύχει την απελευθέρωση 10 έως 15 ομήρων με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός δύο ημερών», σύμφωνα; με άλλη πηγή που μίλησε στο AFP

Το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο τη Χαμάς και έχει προσφέρει εκατομμύρια δολάρια οικονομικής βοήθειας στην Γάζα, συμμετείχε στην διαπραγμάτευση που είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων τον Οκτώβριο: μίας Αμερικανίδας και της κόρης της , καθώς και δύο Ισραηλινών.

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι εξέφρασε την Κυριακή την αποφασιστικότητα της χώρας του να συνεχίσει την μεσολάβηση παρά τις δυσκολίες «που προκαλούν οι ενέργειες της ισραηλινής κατοχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.