Ινδονησία: Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην Θάλασσα Μπάντα

Η Θάλασσα Μπάντα της Ινδονησίας επλήγη από δύο ισχυρούς σεισμούς σήμερα, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία Γεωφυσικής.

Η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 6,9 βαθμών και σημειώθηκε το μεσημέρι τοπική ώρα και η δεύτερη ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών και έπληξε την περιοχή το βράδυ.

Το επίκεντρο και των δύο δονήσεων βρισκόταν στην θάλασσα σε απόσταση 255 χιλιομέτρων από τα Νησιά Τανιμπάρ στην επαρχία Μακούκου και σε βάθος 45χιλιομέτρων.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, μία περιοχή υψηλής σεισμικής δραστηριότητας στο σημείο συνάντησης πολλών τεκτονικών πλακών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.