Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από ζωολογικό κήπο, στο οποίο γορίλες κυριολεκτικά πλακώνονται στο ξύλο.

Οι θεατές παρατηρούν έντρομοι τους τεράστιους πιθήκους να τσακώνονται μέσα στο κλουβί τους, με τα μικρά παιδιά να δείχνουν τρομαγμένα.

Οι γορίλες αρχικά χτυπιούνται ενώ στη συνέχεια φαίνεται να κυνηγούν ο ένας τον άλλον μέσα στο κλουβί.

where’s the zookeeper 😭 pic.twitter.com/XNPIZhuMN1 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 8, 2023

Στην… επιτυχία του βίντεο – το οποίο έχουν δει περισσότεροι από 11 εκατομμύρια χρήστες στο X – συμβάλει οπωσδήποτε και το μουσικό κομμάτι που «ντύνει» τα πλάνα…

