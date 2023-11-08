Λογαριασμός
Άγριος καβγάς σε ζωολογικό κήπο – Γορίλες πλακώνονται στο ξύλο - Viral βίντεο

Οι θεατές παρατηρούν έντρομοι τους τεράστιους πιθήκους να τσακώνονται μέσα στο κλουβί τους

γοριλες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από ζωολογικό κήπο, στο οποίο γορίλες κυριολεκτικά πλακώνονται στο ξύλο. 

Οι θεατές παρατηρούν έντρομοι τους τεράστιους πιθήκους να τσακώνονται μέσα στο κλουβί τους, με τα μικρά παιδιά να δείχνουν τρομαγμένα. 

Οι γορίλες αρχικά χτυπιούνται ενώ στη συνέχεια φαίνεται να κυνηγούν ο ένας τον άλλον μέσα στο κλουβί. 

Στην… επιτυχία του βίντεο – το οποίο έχουν δει περισσότεροι από 11 εκατομμύρια χρήστες στο X – συμβάλει οπωσδήποτε και το μουσικό κομμάτι που «ντύνει» τα πλάνα…

Πηγή: skai.gr

