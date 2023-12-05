Πάνω από 15.900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα η Παλαιστίνια υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 250 υγειονομικοί.

Οι δηλώσεις της υπουργού Υγείας Μάι αλ-Κάιλα έγιναν από την πόλη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη.

Νωρίτερα, η υπουργός δήλωσε ότι 260 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3.200 τραυματίστηκαν στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Reuters μέσα από το νοσοκομείο Νάσερ, ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν 43 πτώματα στο νοσοκομείο αυτό που βρίσκεται στην πόλη Χαν Γιούνες στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

