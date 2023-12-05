ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα «επιδεινώνεται με την ώρα»

Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στη Γάζα δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση εκεί επιδεινώνεται ώρα με την ώρα καθώς οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εντάθηκαν στο νότιο τμήμα του θύλακα, γύρω από τις πόλεις Χαν Γιούνες και Ράφα.

«Η κατάσταση επιδεινώνεται με την ώρα», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πεέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Γάζα.

«Υπάρχουν έντονοι βομβαρδισμοί παντού, και εδώ στις νότιες περιοχές, τη Χαν Γιούνες ακόμα και στη Ράφα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

