Η έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι στη δυτική Ινδονησία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους, μετά την ανακάλυψη άλλων εννέα πτωμάτων, ανακοίνωσαν σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα) οι διασώστες που εξακολουθούν να αναζητούν έναν αγνοούμενο.

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Σουμάτρας εξερράγη την Κυριακή και στάχτες εκτοξεύθηκαν 3.000 μέτρα στον ουρανό, ψηλότερα από το ίδιο το ηφαίστειο.

Τα περισσότερα θύματα ήταν ορειβάτες που την στιγμή της έκρηξης ανέβαιναν στο Μαράπι.

#MountMarapi: 13 dead, 10 still missing after volcano eruption



- Rescuers have found two more bodies on an Indonesian volcano that erupted over the weekend, bringing the death toll to 13.#Indonesia pic.twitter.com/Nf7O6Y5UWB — Siraj Noorani (@sirajnoorani) December 5, 2023

«Εννέα από τους δέκα αγνοουμένους βρέθηκαν σήμερα το απόγευμα νεκροί και αυτή τη στιγμή μεταφέρονται τα πτώματά τους. Εξακολουθούμε να αναζητούμε ένα θύμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντούλ Μαλίκ, διευθυντής των υπηρεσιών διάσωσης της πόλης Παντάνγκ.

Εκατοντάδες ινδονήσιοι διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για τις έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται μέσα σε δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της κακοκαιρίας και της στάχτης που συνεχίζει να εκτοξεύεται από το ηφαίστειο.

"Mount Marapi Eruption in Indonesia Claims 13 Lives, 10 Hikers Still Missing as Search Resumes Amid Ongoing Eruptions and Slippery Terrain Challenges".#MountMarapi #Volcano #Eruption#Indonesia #Hikers pic.twitter.com/3kyW9RjP8B — Incredible Bharat Now (@IBharatNow) December 5, 2023

Ο Αχμάντ Ριφάντι, επικεφαλής του παρατηρητηρίου του Μαράπι, παρατήρησε πέντε εκρήξεις από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 08:00 (τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδας) «Το Μαράπι εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργό. Δεν μπορούμε να δούμε το ύψος της στήλης (από στάχτες) επειδή καλύπτεται από τα σύννεφα», εξήγησε.

