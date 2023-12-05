Λογαριασμός
Ινδονησία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από την έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι (βίντεο)

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Σουμάτρας εξερράγη την Κυριακή και στάχτες εκτοξεύθηκαν 3.000 μέτρα στον ουρανό

ινδονησία

Η έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι στη δυτική Ινδονησία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους, μετά την ανακάλυψη άλλων εννέα πτωμάτων, ανακοίνωσαν σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα) οι διασώστες που εξακολουθούν να αναζητούν έναν αγνοούμενο.

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Σουμάτρας εξερράγη την Κυριακή και στάχτες εκτοξεύθηκαν 3.000 μέτρα στον ουρανό, ψηλότερα από το ίδιο το ηφαίστειο.

Τα περισσότερα θύματα ήταν ορειβάτες που την στιγμή της έκρηξης ανέβαιναν στο Μαράπι. 

«Εννέα από τους δέκα αγνοουμένους βρέθηκαν σήμερα το απόγευμα νεκροί και αυτή τη στιγμή μεταφέρονται τα πτώματά τους. Εξακολουθούμε να αναζητούμε ένα θύμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντούλ Μαλίκ, διευθυντής των υπηρεσιών διάσωσης της πόλης Παντάνγκ.

Εκατοντάδες ινδονήσιοι διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για τις έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται μέσα σε δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της κακοκαιρίας και της στάχτης που συνεχίζει να εκτοξεύεται από το ηφαίστειο.

Ο Αχμάντ Ριφάντι, επικεφαλής του παρατηρητηρίου του Μαράπι, παρατήρησε πέντε εκρήξεις από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 08:00 (τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδας) «Το Μαράπι εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργό. Δεν μπορούμε να δούμε το ύψος της στήλης (από στάχτες) επειδή καλύπτεται από τα σύννεφα», εξήγησε.

