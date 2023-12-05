ΟΗΕ: Στη Γάζα παίρνει μορφή «σενάριο βγαλμένο από την κόλαση»

Στη Λωρίδα της Γάζας παίρνει μορφή «σενάριο βγαλμένο ακόμα περισσότερο από την κόλαση», στο οποίο ενδέχεται οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις να μην αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες, προειδοποίησε χθες Δευτέρα αξιωματούχος του ΟΗΕ, την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ σφίγγει τον κλοιό στον παλαιστινιακό θύλακο.

Αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες την 1η Δεκεμβρίου, έπειτα από ανακωχή επτά ημερών, «οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν στη νότια Γάζα, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε χώρους ολοένα πιο συμπιεσμένους, με απελπιστική ανάγκη για τροφή, νερό, στέγη και ασφάλεια», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Λιν Χέιστινγκς, συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να διανεμηθεί βοήθεια στον πληθυσμό στη Γάζα. Και, αν είναι δυνατόν αυτό, οδεύει να γίνει πραγματικότητα σενάριο ακόμα περισσότερο βγαλμένο από την κόλαση, στο οποίο οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν», συνέχισε.

«Κανένας δεν είναι ασφαλής στη Γάζα και δεν μπορείς να πας πουθενά», επέμεινε η Καναδή, απορρίπτοντας σε αυτές τις συνθήκες την ιδέα των «ασφαλών ζωνών» που αναφέρθηκε από τις ΗΠΑ.

Οι ζώνες αυτές δεν μπορούν να είναι «ούτε ασφαλείς ούτε ανθρωπιστικές όταν κηρύσσονται μονομερώς», συνέχισε.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι καταφύγια που δεν έχουν θέσεις, το σύστημα υγείας να έχει γονατίσει, έλλειψη καθαρού και πόσιμου νερού, καμιά αποχέτευση και ανεπάρκεια τροφίμων για έναν πληθυσμό πνευματικά και σωματικά εξουθενωμένο: εγχειριδιακή συνταγή για το ξέσπασμα επιδημιών και καταστροφή από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας», εξήγησε, στηλιτεύοντας το ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και τα καύσιμα που επιτρέπεται να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας κάθε άλλο παρά επαρκούν.

«Το περιθώριο για να υπάρξει ανθρωπιστική αντίδραση στη Γάζα συρρικνώνεται συνεχώς», καθώς έκλεισαν για τις ομάδες και τα φορτηγά του ΟΗΕ δυο δρόμοι καίριας σημασίας, τόνισε ακόμη η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών που έχει έδρα την Ιερουσαλήμ.

Η βίζα της κυρίας Χέιστινγκς δεν θα ανανεωθεί από τις ισραηλινές αρχές, που την κατηγορούν ότι δεν είναι «αμερόληπτη».

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας για πολλοστή φορά να κηρυχθεί «διαρκής ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε από την πλευρά του τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αποφύγουν «περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και να προστατεύσουν τους αμάχους από περισσότερα δεινά», σχεδόν δυο μήνες μετά ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

