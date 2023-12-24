Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι ευρωπαϊκές χώρες για την αποτροπή ενδεχόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη σκιά του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, και εστιάζονται σε μέρη όπου υπάρχει συνωστισμός ή σε τόπους λατρείας στο πλαίσιο των γιορτών.

Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας έχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, ισλαμιστική οργάνωση θέλει να διαπράξει πολλές επιθέσεις στην Ευρώπη, πιθανότατα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς και τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι στόχοι ενδέχεται να είναι ναοί στην Κολονία, τη Βιέννη και τη Μαδρίτη.

Τρία πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με ένα ισλαμιστικό δίκτυο, συνελήφθησαν στην Αυστρία, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι οι αρχικές συλλήψεις, που έγιναν το Σάββατο, ήταν τέσσερις. Ο ένας από τους συλληφθέντες αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν υπό κράτηση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές έρευνες.

Επικαλούμενη τον «αυξημένο κίνδυνο» η αστυνομία ενίσχυσε τους ελέγχους κυρίως γύρω από εκκλησίες, άλλους χώρους λατρείας και τις χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης. Ο εκπρόσωπος της σημείωσε πάντως ότι «δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή επίθεσης» στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Από πλευράς της, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε το Σάββατο ελέγχους στον καθεδρικό ναό της Κολονίας, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, έπειτα από πληροφορίες για πιθανό χτύπημα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Μολονότι η πληροφορία αφορά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα φροντίσουμε για την ασφάλεια των επισκεπτών του καθεδρικού ναού, ενόψει των Χριστουγέννων», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολονίας.

Την Κυριακή, «όλοι οι επισκέπτες θα ελεγχθούν προτού μπουν στον χώρο λατρείας» διευκρίνισε η αστυνομία, συστήνοντας στους πιστούς να φτάσουν νωρίς και να μην έχουν μαζί τους τσάντες.

Στην ανατολική Γαλλία, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις για σχεδιασμό τρομοκρατικής απόπειρας. Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε σύσταση στις αστυνομικές αρχές να παρακολουθούν ιδιαίτερα τις διαδηλώσεις και κτήρια θρησκευτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των γιορτών.



Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στην Ιταλία, με στόχο την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως ορίζει ειδική εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών της Ρώμης, η οποία εστάλη στους νομάρχες της χώρας.

Οι σχετικές οδηγίες αφορούν την ενίσχυση των μέτρων φύλαξης και των δραστηριοτήτων πρόληψης κάθε είδους επίθεσης -με πτήσεις ελικοπτέρων πάνω από κεντρικά σημεία των ιταλικών πόλεων- δεδομένων των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, θεωρείται πιθανό να υπάρξουν νέες, θεαματικές κινητοποιήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Οι περισσότερες προσπάθειες θα καταβληθούν ανήμερα την πρωτοχρονιά και την παραμονή, όταν οι δρόμοι και οι πλατείες των ιταλικών πόλεων γεμίζουν ντόπιους και τουρίστες, λόγω και των παραδοσιακών, πλέον, υπαίθριων συναυλιών της 31ης Δεκεμβρίου. Τις ώρεςυτές πραγματοποιούνται «ειδικοί έλεγχοι» της τροχαίας, της αστυνομίας και των καραμπινιέρων από τη βορειότερη περιφέρεια της χώρας, το Άνω Αδίγη, μέχρι την Σικελία.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

