Εντείνεται η παγκόσμια ανησυχία για τη γενίκευση της σύρραξης στη Μέση Ανατολη και οι φόβοι αντιποίνων μετά τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος σκοτώθηκε, σε επιδρομή στην Τεχεράνη. Το γραφείο τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στο facebook φωτογραφία του Ισμαήλ Χανίγια, με τη λέξη «εξουδετερώθηκε» στο μέτωπό του, ανάρτηση η οποία στην συνέχεια αποσύρθηκε. Ο ισραηλινός στρατός μέχρι στιγμής αναφέρει πως κάνει «αξιολόγηση της κατάστασης», ενώ Χαμάς και Ιράν αντιδρούν με οργή εξαπολύοντας απειλές κατά του Ισραήλ. Χεζμπολάχ και στενοί σύμμαχοι του Ιράν καταδικάζουν την δολοφονία Χανίγια. Την ίδια ώρα, έντονες είναι και οι υπόλοιπες διεθνείς αντιδράσεις.

Η δολοφονία του Χανίγια στο Ιράν είναι μια «άνανδρη πράξη που δεν θα μείνει ατιμώρητη» μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Αλ Ακσά που διευθύνεται από την παλαιστινιακή οργάνωση, επικαλούμενος τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, δήλωσαν σήμερα πως η "δολοφονία" στην Τεχεράνη του πολιτικού ηγέτη τους, Ισμαήλ Χανίγια, θα "φέρει τον πόλεμο σε ένα νέο επίπεδο" και θα έχει "τεράστιες συνέπειες σε όλη την περιοχή".

Ο Χανίγια είχε μεταβεί στην Τεχεράνη για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ο αδελφός, ο ηγέτης, ο μουτζάχιντ Ισμαήλ Χανίγια, ο αρχηγός του κινήματος, σκοτώθηκε σε ύπουλη σιωνιστική επιδρομή εναντίον του γραφείου του στην Τεχεράνη αφού παραβρέθηκε στην ορκωμοσία του νέου προέδρου» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε η Χαμάς.

Η δολοφονία του Χανίγια είναι μια σοβαρή κλιμάκωση που δεν θα επιτύχει τους στόχους της, δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος της Χαμάς, Σαμί Αμπού Ζούχρι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα συγκαλέσει το μεσημέρι συμβούλιο με τους επικεφαλής ασφαλείας της χώρας, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του.

Ο θάνατος της Χανίγια «κάνει τον κόσμο καλύτερο», δήλωσε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου.

Η εκδίκηση της δολοφονίας του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, είναι «καθήκον της Τεχεράνης» επειδή συνέβη στην πρωτεύουσα του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Οι ιρανικές Αρχές διενεργούν έρευνα για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και τα ευρήματα θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη, γεγονός που συμβαίνει σε έκτακτες συνθήκες, σύμφωνα με τους New York Times. Ο διοικητής των δυνάμεων Αλ-Κουντς συμμετέχει επίσης στη συνάντηση.

Το Ιράν «θα υπερασπιστεί την εδαφική του ακεραιότητα, αξιοπρέπεια, τιμή και περηφάνια και θα κάνει τους τρομοκράτες κατακτητές να μετανιώσουν για τη δειλή τους πράξη διαμήνυσε ο νέος πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

Η δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη νωρίς σήμερα το πρωί ήταν «ένα επικίνδυνο στοίχημα με στόχο να υπονομεύσει την αποτρεπτική πολιτική της Τεχεράνης», μετέδωσε το Nournews, δίκτυο που συνδέεται με το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν, το Εθνικό Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Η υπέρβαση των κόκκινων γραμμών είχε πάντα κόστος για τον εχθρό» πρόσθεσε το Nournews.

«Το αίμα του Χανίγια δεν θα πάει χαμένο» διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νασέρ Καναάνι

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο θάνατος του Χανίγια θα «ενδυναμώσει τον βαθύ και άρρηκτο δεσμό» μεταξύ του Ιράν και των Παλαιστινίων.

Η ισχυρή στρατιωτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε δήλωσή της ανέφερε ότι θα δοθεί «σκληρή και οδυνηρή απάντηση».

«Το Ιράν και το μέτωπο της αντίστασης θα απαντήσουν σε αυτό το έγκλημα», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τη δολοφονία του Χανίγια καταδίκασε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Παλαιστινιακές οργανώσεις κάλεσαν σε γενική απεργία και μαζικές διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία του Χανίγια.

Η δολοφονία του Χανίγια θέλει να κάμψει τη λαϊκή βούληση των Παλαιστινίων, αλλά η σιωνιστική βαρβαρότητα δεν θα πετύχει τους στόχους της, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση εναντίον του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, αλλά ούτε είχε συμμετοχή , δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, εξέφρασε τη λύπη του για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, για τον οποίο είπε ότι «μαρτύρησε», προσθέτοντας ότι έχει γίνει σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε τη «στυγερή», όπως τη χαρακτήρισε, δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγιε, ενώ ανέφερε ότι η εξέλιξη καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει καμία πρόθεση για την επίτευξη ειρήνης.

Απαράδεκτη πολιτική δολοφονία ο θάνατος του Χανίγια, λέει η Μόσχα.

Το Κατάρ καταδικάζει τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη, ανέφερε σε δήλωση την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ του Κατάρ αναφέρει ότι η δολοφονία του Χανίγιε αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ανώτερο στέλεχος των Χούθι χαρακτήρισε τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια «ειδεχθές τρομοκρατικό έγκλημα».

«Πρόκειται για ειδεχθές τρομοκρατικό έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση των νόμων» ανέφερε μέσω X ο Μοχάμεντ Αλί αλ Χούθι, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος Ανσάρ Αλλάχ («υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Η Κίνα καταδίκασε τη δολοφονία του Χανίγια στο Ιράν, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω περιφερειακή αστάθεια.

Πώς σκοτώθηκε ο Χανίγια

Το λιβανέζικο ειδησεογραφικό site al Mayadeen, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, επικαλείται ιρανική πηγή, σύμφωνα με την οποία ο πύραυλος που έπληξε την κατοικία όπου διέμενε ο Χανίγια στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει, εκτοξεύτηκε από άλλη χώρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πύραυλος δεν εκτοξεύτηκε από το εσωτερικό του Ιράν.

Νωρίτερα, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το πλήγμα που σκότωσε τον Χανίγια σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σε ειδική κατοικία βετεράνων πολέμου.

Ποιος ήταν ο Ισμαήλ Χανίγια

Ο Χανίγια ήταν για πολλά χρόνια ο πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης Χαμάς.

Ο 62χρονος είχε γεννηθεί σε καταυλισμό προσφύγων κοντά στην πόλη της Γάζας και εντάχθηκε στη Χαμάς στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κατά τη διάρκεια της Πρώτης Ιντιφάντα.

Καθώς η Χαμάς αναρριχήθηκε στην εξουσία, ο Χανίγια ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία. Διορίστηκε μέλος μιας μυστικής «συλλογικής ηγεσίας» το 2004 και στη συνέχεια διορίστηκε πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής το 2006.

Μέχρι το 2017 είχε γίνει αρχηγός της ομάδας, και αμέσως μετά χαρακτηρίστηκε «παγκόσμιος τρομοκράτης» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμμετείχε σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ και συναντήθηκε με άλλους παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ-Θάνι και του Κινέζου διπλωμάτη Γουάνγκ Κετζιάν νωρίτερα φέτος.

Τον Απρίλιο, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τρεις από τους γιους του Χανίγια και τέσσερα από τα εγγόνια του, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Εκείνη την εποχή, ο Χανίγια -ο οποίος είχε έδρα στο Κατάρ- επέμεινε ότι ο θάνατός τους δεν θα επηρεάσει την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για τους ομήρους.

Πηγή: skai.gr

