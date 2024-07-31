Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση εναντίον του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, αλλά ούτε είχε συμμετοχή , δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν γνωρίζαμε ούτε εμπλεκόμαστε», είπε ο Μπλίνκεν.

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο της δολοφονίας του Ισμαήλ Χανίγια στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν εργάζεται από την «πρώτη μέρα για να αποτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης».

"Έχω δει τις αναφορές, και το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω ότι τίποτα δεν μειώνει τη σημασία του να φτάσουμε στην κατάπαυση του πυρός", είπε. «Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα γεγονός σε αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.