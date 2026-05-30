Κατατίθεται στην τουρκική Βουλή η πρόταση νόμου των 15 σημείων για την - όπως την αποκαλούν στην 'Αγκυρα - «Γαλάζια Πατρίδα», με την περιγραφή ότι ξεκινά η περίοδος της ανυποχώρητης κυριαρχίας στις θάλασσες και με τον σημαντικό αστερίσκο, πως οποία χώρα θελήσει να την αμφισβητήσει, αυτό θα αποτελέσει «αιτία πολέμου».

Η πρόταση νόμου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», που αποσκοπεί στον ανακαθορισμό της κυριαρχίας και των νομικών δικαιωμάτων της Τουρκίας στις θάλασσες που την περιβάλλουν από τις τρεις πλευρές, έφτασε στο τελικό στάδιο. Η πρόταση νόμου των 15 άρθρων αναμένεται να κατατεθεί στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας μετά το μπαϊράμι, την Εθνική εορτή της Τουρκίας που ολοκληρώνεται σήμερα, 30 Μαΐου. Στον νέο νόμο θα γίνεται επίσης αναφορά τόσο στη Σύμβαση του Μοντρέ για τα Στενά όσο και στην απόφαση περί "Casus Belli", όρος που στα λατινικά σημαίνει "αιτία πολέμου", την οποία είχε λάβει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1995 για την περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια.

Η Ελλάδα το 1936 και η Τουρκία το 1964 επέκτειναν τα χωρικά τους ύδατα από τα 3 στα 6 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα επιδιώκει ανέκαθεν να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Η Τουρκία, ωστόσο, μέσω και αυτού του νόμου, θα διατηρήσει το εύρος των χωρικών της υδάτων στα 6 μίλια στο Αιγαίο και στα 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης

Σύμφωνα με το προσχέδιο που αφορά τον νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», παρέχεται στην κυβέρνηση η εξουσιοδότηση να ανακηρύσσει «θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος» όσον αφορά την αλιεία, τους υδρογονάνθρακες, τις σεισμικές και γεωτρητικές δραστηριότητες, καθώς και τα οικονομικά και εθνικά συμφέροντα, σε θαλάσσιες ζώνες όπου δεν έχει ακόμη ανακηρυχθεί Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Πέραν του Αιγαίου, θα υπάρχει η δυνατότητα ανακήρυξης «Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης» τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη Μαύρη Θάλασσα.

Με τον νέο νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», θα καταργηθεί επίσης ο νόμος υπ' αριθμ. 476 περί «Χωρικών Υδάτων» που είχε θεσπιστεί το 1964. Στις 20 Μαΐου 1982, με τον νόμο υπ' αριθμ. 2674, εισήχθη η διάταξη σύμφωνα με την οποία: «Το εύρος των τουρκικών χωρικών υδάτων είναι 6 ναυτικά μίλια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εξουσιοδοτημένος να καθορίζει το εύρος των χωρικών υδάτων πέραν των 6 ναυτικών μιλίων». Μέσω του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα, αυτοί οι νόμοι επικαιροποιούνται, στο πλαίσιο των εθνικών συμφερόντων».

Πηγή: skai.gr

