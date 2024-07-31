Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, εξέφρασε τη λύπη του για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, για τον οποίο είπε ότι «μαρτύρησε», προσθέτοντας ότι έχει γίνει σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης.

«Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην παλαιστινιακή υπόθεση και στο να φέρει ειρήνη και ηρεμία στην Παλαιστίνη», είπε ο Φιντάν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία δική του και του Χανίγια.

Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı.



Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde… pic.twitter.com/8o7nMjfKJN — Hakan Fidan (@HakanFidan) July 31, 2024

Νωρίτερα με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείου Εξωτερικών είχε καταδικάσει τη «στυγερή» δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, λέγοντας ότι η επίθεση είχε στόχο τη διάχυση του πολέμου στη Γάζα σε περιφερειακό επίπεδο.

«Αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν έχει καμία πρόθεση για επίτευξη ειρήνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

