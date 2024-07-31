Λογαριασμός
Χακάν Φιντάν: Ο Χανίγια ήταν σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης

Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην παλαιστινιακή υπόθεση και στο να φέρει ειρήνη και ηρεμία στην Παλαιστίνη, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Φιντάν_Χανίγιε

 Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, εξέφρασε τη λύπη του για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, για τον οποίο είπε ότι «μαρτύρησε», προσθέτοντας ότι έχει γίνει σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης.

«Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην παλαιστινιακή υπόθεση και στο να φέρει ειρήνη και ηρεμία στην Παλαιστίνη», είπε ο Φιντάν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία δική του και του Χανίγια.

Νωρίτερα με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείου Εξωτερικών είχε καταδικάσει τη «στυγερή» δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, λέγοντας ότι η επίθεση είχε στόχο τη διάχυση του πολέμου στη Γάζα σε περιφερειακό επίπεδο.

«Αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν έχει καμία πρόθεση για επίτευξη ειρήνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

