Βίντεο του Ισμαήλ Χανίγια λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς είχε επισκεφθεί θεματικό πάρκο στην Τεχεράνη

ismail haniye

Tο τελευταίο βίντεο του Ισμαήλ Χανίγια λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του, μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, που δολοφονήθηκε στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σήμερα, είχε επισκεφθεί θεματικό πάρκο στην Τεχεράνη.

Σε ανάρτηση της Χαμάς στο Telegram αναφέρεται ότι ο Χανίγια έπεσε νεκρός στη διάρκεια «ύπουλης σιωνιστικής επιδρομής στο ακίνητο όπου διέμενε, στην Τεχεράνη».

