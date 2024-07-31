Tο τελευταίο βίντεο του Ισμαήλ Χανίγια λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του, μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, που δολοφονήθηκε στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σήμερα, είχε επισκεφθεί θεματικό πάρκο στην Τεχεράνη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε ανάρτηση της Χαμάς στο Telegram αναφέρεται ότι ο Χανίγια έπεσε νεκρός στη διάρκεια «ύπουλης σιωνιστικής επιδρομής στο ακίνητο όπου διέμενε, στην Τεχεράνη».

