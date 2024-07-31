Tο τελευταίο βίντεο του Ισμαήλ Χανίγια λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του, μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ.
Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, που δολοφονήθηκε στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σήμερα, είχε επισκεφθεί θεματικό πάρκο στην Τεχεράνη.
Σε ανάρτηση της Χαμάς στο Telegram αναφέρεται ότι ο Χανίγια έπεσε νεκρός στη διάρκεια «ύπουλης σιωνιστικής επιδρομής στο ακίνητο όπου διέμενε, στην Τεχεράνη».
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.