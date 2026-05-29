Μαντόνα: Aποκάλυψε τον άνδρα που δεν ξεπέρασε ποτέ στο κρεβάτι - Και είχε ένα… παράπονο

Η Μαντόνα δεν φημίζεται για τις συγκρατημένες δηλώσεις της και αυτή τη φορά φρόντισε να το αποδείξει ξανά. Η «βασίλισσα της ποπ» ρωτήθηκε πρόσφατα ποια ήταν η καλύτερη ερωτική εμπειρία της ζωής της και η απάντησή της προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, χαμό.

Η τραγουδίστρια, η οποία προωθεί το νέο της άλμπουμ «Confessions II», δεν ακολούθησε την κλασική διαδρομή των συνεντεύξεων. Αντί για μια συνηθισμένη εμφάνιση σε τηλεοπτικό πλατό, γύρισε ένα βίντεο μαζί με τον θεατρικό συγγραφέα Τζέρεμι Ο. Χάρις, τη χορεύτρια Άιβι Μάγκλερ κ.ά.

Madonna told her brother that having sex w/ JFK Jr was like "having sex with a 10 year old"



Including that as her "best sex" is certainly a choice 😬 pic.twitter.com/pSLTPHMcJy — MJonTheBrain (@MJonTheBrain) May 29, 2026

Όταν η κουβέντα πήγε στο ποιος υπήρξε ο καλύτερος εραστής της, η Μαντόνα έβαλε από μόνη της έναν όρο: θα μιλούσε μόνο για άνδρες που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Αμέσως μετά, κάλυψε το στόμα της και ψιθύρισε το όνομα που έκανε τους πάντες γύρω της να αντιδράσουν με έκπληξη: Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Η αντίδραση της παρέας ήταν εκρηκτική, με τους παρευρισκόμενους να μην μπορούν να πιστέψουν την αποκάλυψη. Ο Ραούλ Λόπεζ έσπευσε μάλιστα να σχολιάσει ότι είχε ακούσει και από άλλους πως ο γιος του Τζον Φ. Κένεντι είχε τη φήμη ενός ιδιαίτερα γοητευτικού και καλού εραστή. Η Μαντόνα δεν είπε πολλά. Αρκέστηκε σε ένα χαρακτηριστικό επιβεβαιωτικό βλέμμα και ένα σύντομο σχόλιο που έδειχνε πως συμφωνούσε απόλυτα.

Η Μαντόνα και ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ φέρεται να είχαν ένα σύντομο ειδύλλιο στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Η σχέση τους δεν κράτησε πολύ και, σύμφωνα με ανθρώπους που γνώριζαν τον Κένεντι, δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά περισσότερο μια έντονη, παροδική έλξη.

Στο βιβλίο «JFK Jr.: An Intimate Oral Biography», άνθρωπος από το περιβάλλον του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ είχε περιγράψει τη σχέση με τη Μαντόνα ως «ένα φλερτ και τίποτα παραπάνω». Σύμφωνα με το βιβλίο, οι δυο τους γνωρίστηκαν την περίοδο που εκείνος είχε σχέση με την ηθοποιό Κριστίνα Χάαγκ, ενώ η Μαντόνα ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Σον Πεν.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η Μαντόνα ήταν εκείνη που έκανε την πρώτη κίνηση και ότι ο Κένεντι κολακεύτηκε, καθώς εκείνη την εποχή η τραγουδίστρια βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας της. Η σχέση τους, όπως αναφέρεται, βασίστηκε κυρίως στη σωματική έλξη και δεν υπήρξε ποτέ προοπτική να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η… επιφύλαξη πίσω από την αποκαλυπτική απάντηση της Μαντόνα. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ φέρεται να είχε πει σε φίλο του ότι η επαφή τους δεν προχώρησε με τον τρόπο που θα φανταζόταν κανείς, καθώς εκείνη την εποχή η Μαντόνα ήταν εξαιρετικά προσεκτική σε θέματα πρόληψης για τον ιό HIV. Παρ’ όλα αυτά, οι δυο τους φαίνεται πως βρήκαν άλλους τρόπους να περάσουν καλά.

Ο Κένεντι, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, είχε μιλήσει με θαυμασμό για τη Μαντόνα, λέγοντας πως είχε ένα από τα πιο όμορφα σώματα που είχε δει ποτέ.

Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν σκεφτεί κανείς ότι χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1998, ο Σον Πεν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «George», το οποίο εξέδιδε ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Οι δύο άντρες φέρεται να δείπνησαν μαζί και, σύμφωνα με φίλο του Κένεντι, εκείνος διαβεβαίωσε τον Πεν ότι δεν είχε υπάρξει πλήρης ερωτική σχέση με τη Μαντόνα.

Πηγή: skai.gr

