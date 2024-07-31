Η Τουρκία καταδίκασε την Τετάρτη τη «στυγερή» δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, λέγοντας ότι η επίθεση είχε στόχο τη διάχυση του πολέμου στη Γάζα σε περιφερειακό επίπεδο.

«Αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν έχει καμία πρόθεση για επίτευξη ειρήνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει: «Καταριόμαστε τη δολοφονία του αρχηγού του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ως αποτέλεσμα μιας άθλιας δολοφονίας στην Τεχεράνη.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον παλαιστινιακό λαό, που θυσίασε εκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες όπως ο Χανίγια για να ζήσει ειρηνικά στην ίδια του την πατρίδα, κάτω από τη σκέπη του δικού του κράτους.

Αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν σκοπεύει να επιτύχει ειρήνη.

Αυτή η επίθεση στοχεύει επίσης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα, σε μια περιφερειακή διάσταση. Εάν η διεθνής κοινότητα δεν αναλάβει δράση για να σταματήσει το Ισραήλ, η περιοχή μας θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες συγκρούσεις.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού».

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν.

Στέλεχος της Χαμάς έκανε λόγο για «άνανδρη ενέργεια» του Ισραήλ, η οποία «δεν θα μείνει ατιμώρητη», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ακσά, που πρόσκειται στο κίνημα.

Την πληροφορία ότι ο ηγέτης της Χαμάς δολοφονήθηκε στο Ιράν δημοσιοποίησαν επίσης οι Φρουροί της Επανάστασης —επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας—, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Διενεργείται έρευνα από τις ιρανικές αρχές για τη δολοφονία και τα ευρήματα αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

