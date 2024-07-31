Οι πρώτες πληροφορίες για το χτύπημα που σκότωσε τον Χανίγια - «Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από άλλη χώρα»

Το λιβανέζικο ειδησεογραφικό site al Mayadeen, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, επικαλείται ιρανική πηγή, σύμφωνα με την οποία ο πύραυλος που έπληξε την κατοικία όπου διέμενε ο Χανίγια στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει, εκτοξεύτηκε από άλλη χώρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πύραυλος δεν εκτοξεύτηκε από το εσωτερικό του Ιράν.

Νωρίτερα, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το πλήγμα που σκότωσε τον Χανίγια σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σε ειδική κατοικία βετεράνων πολέμου.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Χανίγια σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη: «Ο Χανίγια, ο οποίος είχε έρθει στο Ιράν για την τελετή ορκωμοσίας του προέδρου, διέμενε σε μια από τις ειδικές κατοικίες για βετεράνους πολέμου στη βόρεια Τεχεράνη, όταν μαρτύρησε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από αέρος» ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την ίδια ανακοίνωση μετέδωσαν και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο νέος πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν -μόλις χθες έγινε η ορκωμοσία του- δήλωσε ότι το Ιράν θα υπερασπιστεί την εδαφική του ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά του.

Πηγή: skai.gr

