Για μια «απολύτως απαράδεκτη πολιτική δολοφονία» κάνει λόγο η Μόσχα σχολιάζοντας τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη.

Σε δήλωσή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Μπογκντάνοφ ανέφερε: «Πρόκειται για μια απολύτως απαράδεκτη πολιτική δολοφονία και θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων».

